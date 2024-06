Rode Duivel onder vuur, analisten zijn snoeihard: "Hoe zielig moet je zijn" en "Twaalfjarige losertjes"

De Rode Duivels begonnen hun EK-avontuur met een nederlaag tegen Slovakije. Achteraf was vooral spits Romelu Lukaku internationaal gezien de gebeten hond. En dat leverde toch wat kritiek op bij de Belgische analisten.

Heel wat memes passeerden de revue. Net als tegen Kroatië op het WK in Qatar kon ook deze keer Romelu Lukaku geen (rechtmatig) doelpunt maken tegen de Slovaken. En dat leverde hem heel wat kritiek op.

Bij MidMid gingen de analisten er op door: "Romelu Lukaku is het internationaal mikpunt van spot, omdat hij de grootste internationale ster is van ons elftal. De Bruyne is veruit de beste voetballer, maar daar is geen twijfel over."

© photonews

"Bij Lukaku heb je de haters en de liefhebbers, waardoor het een figuur is waar een polemiek kan rond ontstaan. Waar ik me enorm aan kan ergeren is dat er dan compilaties zijn waar ze 'Lakaka' bij zetten, waar ze zijn naam verkeerd gebruiken", aldus Evert Winkelmans.

Zielige mensen?

"Wat voor een zielige mens moet je zijn om dat funny te vinden. Het is de makkelijkste vorm van humor." Waarop Gilles Mbiye-Beya meteen inpikte: "Wat mij het meeste stoort, is dat het vanuit de Premier League komt."

"Uiteindelijk zijn al die accounts twaalfjarige losertjes die niets hebben in hun leven en die dat soort compilaties maken. Voor mij is hij persoonlijk de beste Rode Duivel aller tijden", wil hij er absoluut geen doekjes om winden.