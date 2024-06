Youri Tielemans houdt de lippen stijf op elkaar: "Ik heb daar al veel vragen over gekregen..."

Volg België nu via WhatsApp!

De Rode Duivels nemen het zaterdagavond op tegen Roemenië. Bondscoach Domenico Tedesco zal nog een paar belangrijke knopen moeten doorhakken...

Het zal zaterdag beter moeten bij de Rode Duivels. Na een teleurstellende openingswedstrijd zal er tegen Roemenië toch stilaan met het mes op de keel gespeeld worden.

Bondscoach Domenico Tedesco zal het in aanloop naar dit duel niet makkelijk hebben. Hij zal een aantal knopen moeten doorhakken in verband met de opstelling.

Over het middenveld werd al heel wat gepraat. Kevin De Bruyne een rij achteruit, gewoon weer met Mangala en Onana, of voor Tielemans in de basis kiezen.

Tielemans wil er niets over kwijt

Op donderdag kwam Youri Tielemans zelf met de pers praten. Als er hem gevraagd wordt of hij verwacht te starten, lost hij niet veel. "Nee, de coach moet beslissen. Wij weten allemaal van niets. Iedereen is gewoon klaar om te spelen."

De middenvelder wordt nadien ook gevraagd om eens te vertellen waarom hij in de basis zou moeten staan. Maar ook daar wil hij geen duidelijk antwoord op geven.

"Dat ga ik zeker niet doen. Ik heb al veel vragen gekregen over waarom ik zou moeten starten in plaats van iemand anders. Ik ben gewoon klaar om te spelen. Nu is het aan de coach om de knopen door te hakken", besluit Tielemans.