In kannen en kruiken: Anderlecht verrast en haalt versterking op bij RB Leipzig

RSC Anderlecht heeft grootse plannen. Niet enkel bij de A-kern, maar ook bij de RSCA Futures willen ze de komende weken vele malen uithalen op de arbeidsmarkt. En daarbij worden kosten noch moeite gespaard.

De RSCA Futures versterken zich ter voorbereiding op het nieuwe seizoen met een talentvolle doelman. Timo Schlieck (18) wordt gehuurd van RB Leipzig met een aankoopoptie. Dat laat paars-wit weten via haar webstek.

"Timo is een talentvolle Duitse doelman die eerder dit jaar zijn eerste profcontract tekende bij de Duitse topclub. De 1,95m-lange goalie genoot zijn opleiding bij de jeugd van Bielefeld en Dortmund, om in 2021 aan te sluiten bij de U17 van RB Leipzig", zijn ze enthousiast.

Vorig jaar was Schlieck de doelman van de U19. Daarmee speelde de Duitse jeugdinternational ook in de UEFA Youth League. Nu lijkt hij klaar voor alweer een nieuwe stap in zijn toekomst. Speelkansen zal hij normaliter zeker krijgen.

Optie op de toekomst bij Anderlecht?

Academy Director Mikkel Hemmersam is alvast in de wolken met de aanwinst: “Timo is een jonge, talentvolle keeper die past in het profiel van RSC Anderlecht. Hij beschikt over een indrukwekkende fysiek en hij kan het spel goed verdelen met zijn voeten. Timo vormt een mooie aanvulling op ons goalkeepers-team en we kijken ernaar uit om hem zijn ontwikkeling in onze omgeving te zien verderzetten."

Bij RSC Anderlecht is het nog niet zeker of Kasper Schmeichel zal blijven. Mogelijk wordt Schlieck als hij meevalt zo een optie op de toekomst bij paars-wit, ook naar de A-kern toe. We wensen hem alvast veel succes toe.