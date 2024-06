Done deal: broer van Amuzu verlaat KV Mechelen voor deze club

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Joseph Amuzu heeft een nieuwe club gevonden. Hij was einde contract bij KV Mechelen en trekt nu naar de Nederlandse competitie. Dat nieuws is ondertussen officieel bevestigd geworden vanuit zijn nieuwe club.

Joseph Amuzu was eigendom van KV Mechelen, maar speelde vorig seizoen al in Nederland op huurbasis voor Helmond Sport. Daar maakte hij grote sier en dat leverde hem ook de aandacht op van heel wat andere ploegen.

De 19-jarige linksbuiten kwam vorig seizoen op huurbasis uit voor Helmond Sport, waar hij in 35 wedstrijden drie goals wist te scoren en bovendien ook nog eens drie assists wist af te leveren. Nu trekt hij naar FC Dordrecht.

Ambitieus Dordrecht

FC Dordrecht versterkte zich deze zomer al met de komst van Dean Zandbergen, Sem Valk, en Igor Daniel da Silva en voegt daar nu in al zijn koopdrang ook nog eens Joseph Amuzu aan toe: de ambities zijn groot bij Dordrecht.

šŸ’ŖšŸ» FC Dordrecht voegt Joseph Amuzu toe aan de selectie



šŸ¤© Joseph Amuzu mag zich vanaf vandaag Schapekop noemen. De 19-jarige Belg komt transfervrij over van KV Mechelen en tekent een contract voor drie jaar met een optie tot nog een jaar.



šŸ“ø: Nick Koole#FCDordrecht pic.twitter.com/MKjNcp8qKI — FC Dordrecht šŸŸ¢ (@fcdordrechtnl) June 20, 2024

Amuzu tekende in Nederland een contract voor drie seizoenen met een optie voor nog een extra seizoen. Dordrecht werd afgelopen seizoen vierde in de Nederlandse tweede klasse en wil graag mikken op promotie.

Joseph Amuzu is de vijf jaar jongere broer van Francis Amuzu die bij RSC Anderlecht in de Jupiler Pro League speelt. Benieuwd of de jongere broer op termijn ook dezelfde carrière zal kunnen maken als zijn oudere broer.