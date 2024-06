Degryse en Mulder gaan tekeer tegen buitenspelregel na alweer pech voor Lukaku: "Heeft niets met de sport te maken"

Romelu Lukaku heeft al een hattrick aan afgekeurde goals op het EK. Marc Degryse en Jan Mulder konden zich in 'Deviltime' maar moeilijk vinden in het feit dat zijn doelpunt tegen Roemenië afgekeurd werd vanwege... een knieschijf en een teen buitenspel.

Dat krijg je met het hanteren van de huidige technologie. Het is koren op de molen van Jan Mulder, die al langer fervent tegenstander is van de buitenspelregel. "Ik heb niets meer met deze regel", fulmineert de Nederlander bij HLN. "Dit is meetkunde op de millimeter. Dat heeft niets met deze sport te maken. Dit is een soort abstracte kunst."

Ook Marc Degryse zit in met Romelu Lukaku. "Hij heeft echt pech. Het is echt een paar centimeter. Hij mag blijkbaar niet scoren. Hij had ook nog andere kansen, waarbij hij de bal vroeger moet krijgen of net niet goed afwerkte. Normaal scoort hij in deze wedstrijden in de poulefase met de ogen toe. Het mag voorlopig niet zijn."

Degryse voorstander van voorstel Wenger

Misschien keert het binnenkort wel. "Laat ons hopen dat de goals in de knock-outfase volgen. Helemaal buitenspel afschaffen zoals Jan wil, gaat niet gebeuren. Ik zou wel appreciëren als het voorstel van Arsène Wenger er zou doorkomen, dat je pas offside staat als je met je hele lichaam voorbij de verdediger staat."

"Dan zou dit een geldig doelpunt geweest zijn", oppert Degryse. "Nu haalt Lukaku er geen voordeel uit. Als je helemaal voorbij de verdediger staat, haal je daar wel voordeel uit."