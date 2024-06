Engelse voetballegende walgt van de nieuwe afgekeurde goal van Lukaku: "Ik kan het niet accepteren."

Romelu Lukaku werd gisteravond opnieuw beroofd van een doelpunt door de VAR. Volgens Ian Wright toont dit de tekortkomingen van het hedendaagse voetbal aan.

De Rode Duivels hebben gisteravond de reeks van de tweede groepswedstrijden afgesloten. De topscorers voor de laatste ontmoetingen?Georges Mikautadze, Jamal Musiala of Ivan Schranz (allemaal met twee doelpunten). Ook de zes eigen doelpunten en die van Romelu Lukaku als de VAR niet bestond kunnen genoemd worden.

Tegen de Roemenen heeft Big Rom zijn totaal opgehoogd naar drie doelpunten, allemaal afgekeurd door de videorechter (één na een handsbal van Loïs Openda, twee andere voor buitenspel). Gisteren werd zijn afwerking afgekeurd vanwege een halve knieschijf buitenspel.

Een kwestie van millimeters

Wat de bekende ITV-consultant Ian Wright irriteert: "Ik begrijp niet dat als een verdediger en een aanvaller op dezelfde lijn staan, en je spreekt over millimeters, de aanvaller in het nadeel is".

De voormalige Arsenal-aanvaller gaat verder: "Ik kan dit niet accepteren als buitenspel".

Hetzelfde verhaal aan de kant van Tottenham-manager Ange Postecoglou: "Laat me niet beginnen! Mijn frustratie is dat we voetbal hebben veranderd in forensische geneeskunde, tot op de millimeter. Ik denk dat als dit doelpunt was gescoord zonder technologie voor buitenspel, niemand iets zou hebben gezegd".