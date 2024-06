Harry Kane haalt bikkelhard uit naar Engelse analisten

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het loopt niet van een leien dakje bij de Engelse nationale ploeg. Dit zorgt voor het nodige commentaar maar Harry Kane reageert bikkelhard hierop.

Legendes laten zich negatief uit over Engelse nationale ploeg

Een aantal oud-internationals maken zich grote zorgen over de vorm van Engeland tijdens dit EK. Onder anderen Alan Shearer en Rio Ferdinand waren hard voor de tactische beslissingen van Gareth Southgate.

Harry Kane reageerde hierop tijdens de dagelijkse persconferentie van Engeland.

Harry Kane reageert furieus

"Zij moeten juist weten hoe moeilijk het is om te presteren op een eindtoernooi", reageerde Kane op die kritiek.

"Ik heb altijd respect voor oud-spelers, zeker als ze dit shirt hebben gedragen en weten hoe het is om voor Engeland te spelen. Maar ze moeten realiseren dat het heel moeilijk is om die kritiek niet mee te krijgen vandaag de dag", wijst hij naar de verschillende manieren om aan nieuws te geraken.

Kane legt een bepaalde verantwoordelijkheid bij de analisten. "Ik snap dat je eerlijk wilt zijn en je mening wilt geven, maar veel mensen luisteren naar wat jullie zeggen. We hebben al zo lang niks gewonnen en dan denk ik dat een positief geluid een veel betere manier is om de spelers zelfvertrouwen te geven."

Tijd voor een grapje

Gelukkig was er ook tijd voor wat grapjes tijdens de persconferentie. Een lokale journalist vroeg wat Kane van de omgeving vond en of hij voor de lokale club (die op het 7e niveau in Duitsland uitkomt) zou willen spelen. De Engelse international reageerde gevat.

"Daarvoor moet ik even overleggen met mijn zaakwaarnemer. Jullie hebben in ieder geval mooie golfbanen hier", sloot hij af met een knipoog.