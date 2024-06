Lukaku dé pechvogel van EK waar hij al topschutter had kunnen zijn, vier ploegmaats laten er zich over uit: "Hij heeft grote tenen, dat is een feit"

Zoveel pech kan niet blijven duren, toch? Romelu Lukaku had weer een paar goeie kansen tegen Roemenië, maar zag de keeper in de weg staan of hij scoorde maar de goal werd afgekeurd. Da's de derde in twee matchen. Dat moet op de duur toch in het hoofd kruipen?

Koen Casteels was echter stellig. "Nee, dat kruipt niet in zijn hoofd. Dat hij die kansen krijgt, is dat hij ook de juiste loopacties maakt. Het was weer heel nipt. Het gaat gewoon om geluk. Hij moet gewoon dezelfde dingen blijven doen", aldus de doelman.

Jan Vertonghen, die hem uiteraard al vele jaren kent, kon er zelfs een grapje over maken. "Romelu is een teamspeler. De kansen die hij had probeerde hij zelf nog af te leggen. En die hij wel krijgt, schiet hij weer goed binnen. Nu stond hij een teentje buitenspel. Maar hij heeft wel grote tenen. Dat is een feit. (lacht)"

Ik denk dat hij ook al blij is met de impact die hij heeft op de ploeg en het resultaat

Al begint dat natuurlijk ook frustrerend te worden. Lukaku had intussen al topschutter van het EK kunnen zijn. "Ook voor de tegenstander geeft dat een boost. Die krijgen vernieuwde energie nadat ze denken dat ze uitgeteld zijn", haalde Vertonghen toch het probleem aan.

Iets waar Jérémy Doku meteen mee akkoord ging. De winger deed er ook echt alles aan om zijn aanvalsmakker te laten scoren. "Niet alleen voor Romelu was dat erg, maar voor ons allemaal. Dat tweede doelpunt was belangrijk voor de kalmte."

"Tuurlijk willen we graag dat hij scoort en hij ook. Hij heeft nu drie afgekeurde doelpunten. Maar dat komt nog. Ik denk dat hij ook al blij is met de impact die hij heeft op de ploeg en het resultaat."

Psychologisch gezien heeft hij drie keer gescoord

Ook Kevin De Bruyne had er zijn mening over. "Ik merk niet dat Romelu hierdoor gefrustreerd is. Hij gaf de assist voor Youri, hij creëerde ruimte voor veel spelers, vooral voor mij bij het doelpunt. Hoe dan ook, hij heeft drie doelpunten gescoord. Psychologisch gezien zijn ze doorgegaan, ook al zijn ze afgekeurd."