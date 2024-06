Paniek in het stadion nadat Hongaarse speler Varga vreemde beweging maakt na botsing en niet meer rechtkomt

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Verschrikkelijke beelden tijdens Schotland-Hongarije. Hongaarse speler Barnabás Varga leek het bewustzijn te verliezen na een botsing.

Schotland-Hongarije werd rond minuut 70 opgeschrikt door een serieuze botsing. Daarbij leek Hongaarse speler Barnabás Varga het bewustzijn te verliezen.

Bij een vrije schop leken heel wat spelers te botsen, eentje daarvan was dus Varga. Die maakte meteen een vreemde beweging bij zijn val.

Al heel snel werd duidelijk dat er iets serieus mis was: spelers en de scheidsrechter gebaarde dat er dringend hulp nodig was. Hulpverleners wandelden vervolgens op hun gemakje naar de plaats, tot ongenoegen van iedereen in het stadion en op de bank.

Er werd meteen een tentje van lakens gemaakt rond de speler. Enkele minuten later werd hij van het veld gevoerd. Op het moment van schrijven is er nog niets bekend over zijn situatie.