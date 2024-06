Challenger Pro League-club spreekt nu al grote ambities uit: "Meestrijden voor de promotie"

De Challenger Pro League zal pas half augustus op gang worden getrapt. Toch heeft er al een club serieuze ambities uitgesproken: "Strijden voor promotie".

Beerschot en Dender zullen volgend seizoen in de Jupiler Pro League uitkomen. Heel het jaar lang was de Challenger Pro League razendspannend, maar slechts twee ploegen konden promoveren.

Lommel SK won de Promotion Play-offs, maar geraakte nadien niet voorbij KV Kortrijk, dat zich zo verzekerde van nog een jaar in 1A.

Het doel was om mee te strijden voor de promotie. In Limburg willen ze graag naar 1A, ook volgend seizoen zal dit de bedoeling zijn.

Dat bevestigde CEO Mike Green bij Het Belang van Limburg. De sportieve ambities blijven onveranderd. "Absoluut. Iedereen heeft het voorbije seizoen gezien dat we jong talent hebben laten groeien", begint hij bij de krant.

"Je hebt talent dat er onmiddellijk staat en talenten die op een traject zitten van meerdere seizoenen. Zij krijgen in Lommel de meeste speelgelegenheid en we laten hen mooi voetbal brengen. Als we die talenten verbinden met de rest van de ploeg hebben we opnieuw de ambitie om eerste klasse te bereiken", besluit Green.