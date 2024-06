Deze analist blijft kritisch richting Rode Duivels: "Ik maak me zorgen in drie zaken"

De Rode Duivels verloren hun eerste wedstrijd op het EK met 0-1 van Slovakije en dat leverde veel kritiek op, maar na de tweede wedstrijd die gewonnen werd van Roemenië met 2-0 waren er bij de meeste analisten al heel andere geluiden te horen.

De man die na de nederlaag tegen Slovakije zeer kritisch was? Dat was Arnar Vidarsson, de IJslandse analist en nieuwe sterke man bij KAA Gent. Hij gaf duidelijk aan wat er ontbrak tegen de Slovaken en hield zich daarbij niet in.

En ondanks de zege tegen Roemenië blijft hij kritisch naar de rest van het toernooi toe. Er zijn namelijk nog heel wat werkpunten volgens hem en dat gaf hij ook aan in zijn analyse bij Sporza. "Het zal genoeg zijn om Oekraïne te kloppen", gaf Denis van Wijk nochtans aan.

Maar Arnar Vidarsson zag dat er nog werkpunten zijn: "Ik maak me een klein beetje zorgen over drie zaken als we echt ver willen raken. Pure snelheid achterin is er niet, dus dat moet je op een andere manier oplossen."

Pure snelheid achterin ontbreekt

"We geven kansen weg omdat er een paar zones niet gedekt worden en er zijn een aantal stilstaande fases geweest waar het wat minder is. We moeten kritisch blijven, want anders gaan we niet heel ver raken", aldus Vidarsson.

"We gingen tegen Roemenië heel hoog druk zetten en lieten de drie verdedigers achter bij de drie aanvallers van de Roemenen. Ze lokten ons eruit en daarna kwam er veel ruimte in de verdedigende lijn. We hadden niet de pure snelheid om dat op te lossen. Als we tegen de echte pure snelle spelers zoals Mbappé & co moeten spelen ..."