Dit hebben analisten te zeggen over Romelu Lukaku na de afgekeurde doelpunten

Romelu Lukaku scoorde dit EK al drie keer. Jammer genoeg voor hem keurde de VAR tot drie keer toe zijn doelpunt af. En dus heeft hij officieel nog niet gescoord, al was hij wel al van waarde voor de Rode Duivels.

Op dit EK werden al zes owngoals gescoord en verder scoorde Romelu Lukaku tot drie keer toe, maar evenveel keer werden zijn goals afgekeurd. Daardoor zijn Mikautadze, Schranz en Musiala met twee goals de echte topschutters momenteel.

"Romelu Lukaku heeft al veel pech gehad, maar hij is ijzersterk in zijn hoofd", aldus Gert Verheyen bij Sporza over onze topschutter aller tijden. "Het is vervelend, die afgekeurde goals. Maar ook niet meer dan dat, hij heeft nog al tegenslagen gehad."

"Hij is meer bezig met het geheel dan met zichzelf, hij geeft er echt om en wil het gewoon goed doen met de ploeg." Denis van Wijk pikte in: "Dit zal hem net meer motivatie geven. We hebben net De Bruyne horen spreken als man met een voorbeeldfunctie."

Rode Duivels zijn er echt mee bezig

"Wel: Romelu is ook zo. Hij zet zich in voor de ploeg. Doku zoekt hem steeds op, het loopt goed tussen die twee." Het is duidelijk dat de ervaren Rode Duivels echt nog wel bezig zijn met dit toernooi en het hen nog iets kan schelen.

"Als ze op leeftijd komen en het kan hen niet meer schelen, dan is dat nefast", aldus nog Verheyen. Dat is bij de Rode Duivels duidelijk niet het geval. Misschien is dat wel een van de ultieme troeven als we ver willen raken dit EK.