Kevin De Bruyne spreekt klare taal over pechvogel Romelu Lukaku

Romelu Lukaku is dé pechvogel van het EK tot dusver. Hij zag al drie keer een doelpunt afgekeurd worden na een VAR-interventie. Bondscoach Domenico Tedesco en Kevin De Bruyne steken de aanvaller alvast een hart onder de riem.

Romelu Lukaku liet in de partij tegen Slovakije twee uitgelezen kansen om te scoren onbenut, maar vond ook twee keer de weg naar de netten. Vooral de VAR-interventie na het handspel van Openda zorgde in heel Europa voor discussie.

"Romelu kende tijdens zijn eerste match wel wat pech. Het is nog altijd onduidelijk of het nu wel of niet handspel was", blikte Tedesco terug. "Tegen Roemenië was het enkele centimeters buitenspel", aldus de bondscoach.

Hij verwijst daarmee naar de counter die Lukaku perfect afrondde, maar voor de derde keer al dit tornooi werd zijn goal afgekeurd. De technologie gaf een teenlengte buitenspel aan.

Ook deze afgekeurde goal zorgde voor heel wat discussie bij supporters en analisten in heel Europa. Supporters klagen dat de charme op deze manier volledig uit het voetbal verdwijnt, Marco van Basten hield een pleidooi om de buitenspelregel aan te passen.

De Bruyne: 'Voor mij heeft Lukaku drie keer gescoord'

Lukaku speelde een prima partij tegen Roemenië en blijft ondanks de tegenslagen rustig. Kevin De Bruyne benadrukt dat er geen enkele reden is om te gaan twijfelen.

"Lukaku heeft 3 keer gescoord, ik maak me helemaal geen zorgen over hem. HIj heeft goed gewerkt en goed gespeeld", vertelde De Bruyne na afloop van de match tegen Roemenië.

"Voor mij heeft hij 3 keer gescoord, hij staat er en hij scoort. Tegen Roemenië kwam het aan op 2 centimeter."