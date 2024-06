Buitenlandse media halen zwaar uit na afkeuren van Lukaku's doelpunt, maar zien vooral ook geniale De Bruyne

Ook de buitenlandse media hebben met veel interesse gekeken naar hoe Lukaku, De Bruyne en al hun ploegmaats zouden reageren op het verlies tegen Slovakije. 'Big Rom' en 'KDB' waren in de eerste plaats toch de Rode Duivels in de kijker.

De grote teneur bij de buitenlandse media: mooie woorden voor Kevin De Bruyne. "Het genie De Bruyne is niet tanende", weet de Daily Mail zeker. "Aanvoerder De Bruyne was simpelweg overal", looft The Sun zijn actieradius. "De match werd gespeeld op het ritme van De Bruyne", vonden ze bij het Spaanse AS dan weer.

Al waren er nog andere Duivels die in de schijnwerpers liepen. Bij het Franse So Foot vroegen ze zich af: "Waarom is Jérémy Doku niet geboren langs onze kant van de grens?" Doku en Lukebakio deden volgens The Athletic wat denken aan Williams en Yamal, de uitblinkers bij de Spanjaarden tegen de Italianen.

Dominante Rode Duivels

"Dit is het echte België", zegt La Gazzetta dello Sport. L’Equipe zag de impact van de wijzigingen die Tedesco aanbracht. Volgens Marca was het een een dominante prestatie voor de ogen van de Belgische koninklijke familie in Keulen. The Guardian weet nu ook zeker dat de sfeer rond de Belgische ploeg helemaal gedraaid is.

En dan die afgekeurde goal van Lukaku. "Ridicuul", dixit Marco Van Basten bij de NOS. "We hebben voetbal stilaan veranderd in forensisch onderzoek", vreest Postecoglou bij ITV Sport. "Dit EK lijkt er een vloek te rusten op de treffers van de 116-voudig international", kan het Algemeen Dagblad ook alleen maar vaststellen.