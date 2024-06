Lierse zet ambities kracht bij met voormalig Frans jeugdinternational

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Lierse is duidelijk niet van plan om een grijs seizoen te draaien in de Challenger Pro League. Het stelt al zijn 5de transfer voor.

5e transfer voor Lierse

Het is Lierse menens dit jaar en het wil geen matig seizoen draaien in de Challenger Pro League. Het stelde al zijn vijfde zomertransfer voor. Dit een week voor het begin van de officiële opening van de transfermarkt.

Emmanuel Matuta, Bryan Adinany, Noah Hartmann en Brent Laes gingen de nieuwste aanwinst al vooraf. Nu is Lierse zijn heil gaan zoeken op de Franse markt.

Voormalig Frans jeugdinternational

Met Victor Daguin haalt Lierse een voormalig Frans jeugdinternational binnen. Tot de U16 speelde de 24-jarige defensieve middenvelder in de Franse jeugdreeksen.

Hij genoot zijn opleiding bij het Franse FC Nantes en werd zelfs kapitein in het tweede elftal. Nadien vervolgde hij zijn carrière US Avranches in Frankrijk.

Controlerende middenvelder die veel interesse genoot

In de Franse derde klasse was hij de speler met de meest geslaagde intercepties. Dit in 27 wedstrijden waarin hij één assist kon laten optekenen.

Hij genoot van heel wat interesse uit de Franse tweede klasse, maar koos uiteindelijk voor een avontuur bij Lierse.