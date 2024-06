Marc Degryse ziet serieus minpunt na zege van Rode Duivels: "Ik hoop dat ons dat verderop in het toernooi niet zuur zal opbreken"

De Rode Duivels hebben afgelopen zaterdag met 2-0 gewonnen van Roemenië op het EK. Het was een broodnodige zege voor België.

De Rode Duivels namen het zaterdag op tegen Roemenië, na de onverwachte nederlaag tegen Slovakije. Ze wisten wat er moest gebeuren, en stelden niet teleur.

Alleen zijn de Duivels nog lang niet zeker van een plaats in de volgende ronde. Momenteel telt België drie punten, net als de andere drie landen in de groep.

Daarom wordt de wedstrijd tegen Oekraïne nog erg belangrijk. Een punt zou normaal gezien volstaan om in de achtste finales terecht te komen.

Dus zullen bondscoach Tedesco en zijn troepen weer alles moeten geven tegen Oekraïne. Iets wat Marc Degryse liever anders zag.

"Het enige minpunt is dat zij ook tegen Oekraïne vol aan de bak zullen moeten en dat gaat net als tegen Roemenië veel energie kosten", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws. "In een ideale wereld hadden we bepaalde jongens wat kunnen sparen in die laatste match, nu niet. Ik hoop dat ons dat verderop in het toernooi niet zuur zal opbreken."