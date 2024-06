Eigenaars Eendracht Aalst halen uit bij aankondiging: "Racisme en vijandigheid toegepast om verkiezingen te winnen"

Eendracht Aalst vertoeft al enkele maanden in onzekerheid. De Turkse eigenaars hebben nu eindelijk van zich laten horen: ze trekken zich terug. Voor ze dat doen schieten ze wel met scherp op de burgemeester van Aalst en de schepen van Sport.

In een verklaring op Facebook benadrukt het bestuur van Eendracht Aalst dat de club zal blijven bestaan en er gesprekken aan de gang zijn met lokale, Vlaamse investeerders. Alle projecten van de jeugdopleiding blijven ook vrijwaard van onderbrekingen. Daarnaast meldt het huidige Turkse bestuur ook dat het zal terugtreden.

"Ons huidige bestuur heeft besloten terug te treden in het belang van de toekomst van onze club en heeft de club klaar gemaakt om overgedragen te worden aan een nieuw bestuur", klinkt het. "Dit is een belangrijke stap voor een betere leiding van onze club en om grotere successen te bereiken." Er wordt dus naar de toekomst gekeken.

Eendracht Aalst spreekt van vuile spelletjes

Het is wel een feit dat Eendracht Aalst momenteel geen licentie heeft. Het stadsbestuur is Kop van Jut voor de Turken, die klagen over smaadcampagnes. "We willen benadrukken dat de belangrijkste reden voor het niet verkrijgen van de licentie de vuile spelletjes achter gesloten deuren zijn, en we beschuldigen de stad hiervan."

Christoph D'Haese moet het dus ontgelden, maar vooral schepen Matthias De Ridder wordt bij naam genoemd. "De burgemeester en de schepen van Sport hebben vanaf de eerste dag racisme, vijandigheid en kwaadwilligheid jegens ons toegepast om verkiezingen te winnen, wat de oorzaak is van de huidige situatie van deze club."