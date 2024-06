Groep C: Engeland blijft vechten tegen zichzelf en komt goed weg met zijn 5 puntjes, JPL-Denen naar volgende ronde

Weinig spektakel bij de ontknoping van groep C op het EK, de poule van Engeland. Dat blijft een schim van zichzelf, maar is wel groepswinnaar met 5 punten. Ook Denemarken gaat zeker mee naar de achtste finales.

Engeland - Slovenië 0-0

Engeland presteerde tot dusver weinig overtuigend en het spreekt voor zich dat een brilscore tegen Slovenië dat beeld niet veranderde. Tijdens een slaapverwekkende vertoning stond een 0-0 al snel in de sterren geschreven. Engeland geraakte moeilijk aan kansen en mag blij zijn dat het behalen van vijf punten volstaat voor groepswinst.

Meestal heb je daar toch meer punten voor nodig. Slovenië van zijn kant eindigt derde in de groep met drie punten. Het mag zo nog hopen om als één van de beste derdes uit de groepsfase alsnog door te stoten. Dat zou voor zo'n kleine voetbalnatie toch een geweldig succes zijn.

Denemarken - Servië 0-0

De netten trilden wel in het duel tussen de Denen en de Serviërs, weliswaar onreglementair. Wind kon slechts in doel werken door doelman Rajkovic in een houdgreep te houden. Ook een afgekeurde goal in de tweede helft. Andersen werkte een voorzet van Jovic in eigen doel, maar die stond buitenspel. Geluk dus voor Denemarken.

Voorts had vooral Rajkovic nog wel wat werk om zijn netten schoon te houden. De 0-0 betekent het einde van het toernooi voor Servië, dat vierde eindigt in deze groep met twee punten. Exit Mitrovic. Denemarken plaatst zich met drie punten wel voor de achtste finales, met Schmeichel, Delaney, Skov Olsen en Dolberg tussen de lijnen.