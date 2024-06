Bondscoach Tedesco reageert op fluitconcert van de Belgische supporters: "Spelers begrijpen dit niet"

Wat een tafereel na de kwalificatie van de Rode Duivels. De spelers gingen de supporters bewust niet groeten omdat die hen op een fluitconcert trakteerden na een teleurstellende 0-0 tegen Oekraïne.

Bondscoach Domenico Tedesco was tevreden over de prestatie van zijn team. Hij schrok dan ook van de reactie van de Belgische supporters. "We zijn verrast want voor ons was het heel belangrijk om ons te kwalificeren."

"Als de fans fluiten, dan moet je dat aanvaarden. Veel spelers begrijpen dit niet. We zijn gekwalificeerd en dat is het belangrijkste voor nu."

"We verloren de eerste match en dan is het niet eenvoudig want je mag niet falen. We speelden fantastisch tegen Roemenië en iedereen was toen tevreden", blikt Tedesco terug.

Hij benadrukt dat het een zeer moeilijke situatie was aangezien zijn jongens geen doelpunt mochten incasseren. Tedesco had immers wel ingecalculeerd dat Slovakije en Roemenië gelijk zouden spelen.

"Tegen Oekraïne was het niet eenvoudig want we wisten dat het in de andere match wellicht 0-0, 1-1 of 2-2 zou worden. Wij mochten niet falen, we wilden spelen en proberen winnen. De spelers hebben er alles aan gedaan."