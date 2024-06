Fans van Ben Crabbé en Jeroen Meus slikken bittere pil

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Slecht nieuws voor de fans van Ben Crabbé en Blokken. Zij blijven ook vanavond opnieuw op hun honger zitten. Al is er ook mooi nieuws voor de fans, want ze kunnen een andere dag hun hart ophalen.

De Rode Duivels begonnen vorige week tegen Slovakije aan hun EK-avontuur met een wedstrijd om 18 uur. Sporza verhuisde voor de gelegenheid naar het eerste kanaal van de VRT met een brede omkadering rond de match.

Op zaterdag wél Blokken en Dagelijkse Kost

Dat zorgde toen voor verschuivingen in het uitzendschema. De kijkers van Blokken en Dagelijkse Kost waren eraan voor de moeite. En laten Ben Crabbé en Jeroen Meus nu beiden ook heel veel fans en supporters hebben.

De afleveringen werden een dagje doorgeschoven, waardoor er afgelopen zaterdag van beide programma's opvallend genoeg wél een aflevering was. En ook voor deze week zal dat allemaal het geval zijn, laat de VRT weten.

Zomerprogrammatie volgende week

Woensdag spelen de Belgen namelijk opnieuw om 18 uur tegen Oekraïne en dus krijg je hetzelfde scenario. Beide programma's vervallen, maar zullen dan daarna wel van donderdag tot zaterdag worden uitgezonden.

En als de Belgen de achtste finales halen als nummer 1 of 2? Dan staat er een wedstrijd gepland op maandag of dinsdag, opnieuw telkens om 18 uur. Dan zijn we echter aangekomen bij de zomerprogrammatie van de VRT.