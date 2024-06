Gelijk aantal punten, doelsaldo, ...: hoe een assistent-coach voor een raar eindklassement zorgde in groep Engeland

De wedstrijden van gisterenavond waren karig wat betreft doelpunten. Maar niet wat betreft spanning. Bij Denemarken mochten ze juichen nadat de rekenmachine werd bovengehaald.

Iets eerder op de avond had Oostenrijk de situatie in de laatste vijftien minuten doen kantelen om op het nippertje voor Frankrijk en Nederland te eindigen. Uiteindelijk was dit niets vergeleken met de onbestaande verschillen die de groep C hebben geanimeerd.

Toch was er minder spektakel: geen enkel doelpunt viel er in de matchen, zowel tussen Engeland en Slovenië als tussen Denemarken en Servië.

Zowel de Engelsen als de Denen domineerden aan hun kant, zonder echter het verschil te kunnen maken. Denemarken had vooral aan het einde van de wedstrijd te lijden.

Haal de rekenmachines tevoorschijn

Afgezien van de laatste Servische aanvallen, zorgde de strijd op afstand met Slovenië om de tweede plaats voor grijze haren bij alle supporters. Beide landen eindigden na reguliere tijd met hetzelfde aantal punten, hetzelfde doelsaldo en hetzelfde aantal gescoorde doelpunten.

De directe confrontatie? Die eindigde in een gelijkspel. De gele kaarten? Zelfs dit uiterst zeldzame laatste criterium slaagde er volgens sommigen niet in om de twee teams te scheiden, wat zorgde voor zeer gespannen wedstrijdeinden.

Maar de UEFA liet achteraf wel weten dat een Sloveense assistent-coach een gele kaart had gekregen in de groepsfase. En ook die telt mee, waardoor Slovenië eindige met 7 'disciplinary points' en Denemarken maar met 6. En dus werden de Denen tweede: straf!