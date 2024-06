Nicky Hayen krijgt ferme opsteker met oog op nieuw seizoen na beslissing over match tegen Anderlecht

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Nicky Hayen werd op het einde van de Champions' Play-off tegen RSC Anderlecht uitgesloten. Vervolgens leek hij in de tribune te communiceren via een oortje en dus moest hij nog een extra schorsing vrezen.

Het parket van de Belgische voetbalbond (KBVB) wilde een wedstrijd schorsing met uitstel en 500 euro boete voor Nicky Hayen vorderen omdat hij met een walkietalkie contact hield met de bank. Hayen moest voor de feiten sowieso voor het Disciplinair Comité verschijnen.

“Het is van geen belang of het contact daadwerkelijk plaatsvond”, aldus het bondsparket toen in de vordering. Toch wilden ze nog geen al te zware schorsing eisen, omwille van het vrij smetteloze verleden van de coach.

"Zijn laatste feit dateert van jaren geleden. Daarom zal het Bondsparket op de zitting een schorsing met uitstel vorderen. Hoe dan ook zal de mogelijke schorsing (en periode van uitstel) in deze zaak pas het volgende seizoen ingaan."

Klacht niet ontvankelijk

Nicky Hayen miste de beslissende wedstrijd tegen Cercle Brugge door zijn schorsing, maar moet nu in het nieuwe seizoen alvast geen extra schorsing vrezen. Volgens Het Laatste Nieuws is de klacht niet ontvankelijk verklaard.

Daardoor mag Hayen dus op twee oren slapen: hij zal in het nieuwe seizoen op speeldag 1 gewoon op de bank mogen zitten. En als er tijdens het jaar iets zou voorvallen, dan draagt hij geen uitstel met schorsing met zich mee.