Tielemans was niet blij met beslissing Tedesco: "Kwaad is misschien een groot woord, maar..."

Youri Tielemans kreeg nog veel lof voor zijn rol tegen Roemenië, maar tegen Oekraïne kon ook hij het schip niet leiden. Dat hij dan nog vroeg gewisseld werd, maakte zijn frustraties nog groter.

Ook Tielemans had zijn mening over het fluitconcert dat hen te beurt viel. "Het is een heel spijtig moment natuurlijk. Als wij naar hen toe gaan, verwacht je toch dat de fans in het stadion achter de ploeg staan."

"Het feit dat wij dan uitgefloten worden nadat we door zijn, begrijpen we niet zo goed. Heel spijtig, wij zijn binnen de groep eigenlijk heel sereen en rustig. We gaan zo ook naar de volgende match tegen Frankrijk toe."

Bij de Rode Duivels was er niet echt begrip voor die reactie, ook niet bij Tielemans. "We vragen niet meer dan elke match met 3- of 4-0 te winnen. Maar dat gebeurt niet meer in het moderne voetbal op dit niveau. Er zijn altijd favorieten in elke groep, maar iedereen heeft ook afgezien. Wij hebben ook afgezien op bepaalde momenten, maar we zijn wel door."

Oekraïne was ook best wel een goeie ploeg. "Dit Oekraïne heeft ons problemen bezorgd. Ze hadden hun systeem veranderd en daar zullen we op moeten werken. We hebben niet dezelfde intensiteit in de match kunnen steken als tegen Roemenië en we hebben niet gewonnen. Het was moeilijk."

Ook nog een opmerkelijk moment: toen Tielemans al op het uur naar de kant werd gehaald voor Mangala was hij allesbehalve tevreden. "Kwaad? Hmm, ik was niet echt kwaad, dat is misschien een groot woord. Ik had wel graag op het veld gebleven ja. Een uitleg? Nee, die heb ik nog niet gekregen."