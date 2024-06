"Je moet je land en dit shirt eren door je fans te begroeten" - voormalige Rode Duivel laakt de houding van de Belgische spelers.

Bertrand Crasson, 26 keer opgeroepen voor de Rode Duivels, is tot nu toe niet overtuigd door het nationale team. Wij kregen hem aan de lijn voor de match tegen Frankrijk en de voormalige rechtsachter van Anderlecht hoopt dat de fans maandag er vol zullen achter staan.

Wat zal Bertrand Crasson onthouden van de drie groepswedstrijden van de Rode Duivels? Zijn antwoord is duidelijk: "De kwalificatie". De voormalige Rode Duivel, met 26 caps voor het nationale team en een Wereldbeker van 1998 op zijn naam, heeft niet veel anders gezien.

"Ik had niet het gevoel dat de Rode Duivels een sterk signaal hadden afgegeven in deze groepsfase. De klus is geklaard, ja. En nu wordt het pas echt serieus. Maar je komt uit deze groep met meer vragen dan zekerheden", betreurt Crasson.

België heeft wat goed te maken met zijn publiek

In het bijzonder de wedstrijd tegen Oekraïne zorgde voor bezorgdheid met een duidelijk niet overtuigende België dat uiteindelijk nog tijd probeerde te rekken. "Het was lang geleden dat we zulke beelden hadden gezien. Een hoekschop die laat in de wedstrijd kort werd genomen, lange ballen naar voren, gefrustreerde spelers, de fluitconcerten... Maandag zullen ze hun imago moeten herstellen... Ook al zal het natuurlijk erg moeilijk zijn tegen Frankrijk."

© photonews

De fluitconcerten, Crasson begrijpt ze gedeeltelijk. "Maar zoals ze zeggen: de fans hebben altijd gelijk. Het hele land was teleurgesteld door die wedstrijd. Het beeld dat de Rode Duivels uitstraalden was slecht en de fans waren gefrustreerd, teleurgesteld. Ze herkenden hun team niet, zagen geen team dat de druk kon beheersen," aldus de voormalige verdediger van de Rode Duivels.

Het is jouw land, je moet je fans eren met je vlag en shirt

Het niet begroeten van het Belgische publiek, een beslissing van Kevin De Bruyne, is dus onbegrijpelijk voor Crasson. "Je kunt het niet eens zijn met de fluitconcerten, maar je moet altijd je publiek begroeten. Het is niet zoals bij een club, waar soms andere buitensporige omstandigheden een rol spelen. Het is jouw land. Je moet je fans eren met je vlag en shirt," benadrukt hij.

"Soms kan het als aanvoerder moeilijk zijn om hier direct op te reageren, ik begrijp dat goed. Maar het is ook deels de rol van Tedesco in dit geval," voegt Crasson toe. "Ik denk dat hij de fluitconcerten niet begreep, omdat we al waren gekwalificeerd. Hoe dan ook, de bladzijde is nu omgeslagen en we moeten maandag een verenigd België vinden, zoals in 2018!"