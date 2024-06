L'Equipe zet één zeer verrassende Rode Duivel in hun 'team van de groepsfase'

De groepsfase van het EK zit erop en de achtste finales gaan bijna beginnen. De bekende Franse krant L'Equipe heeft zijn team van de groepsfase bekendgemaakt en daar is ook een Belg in te vinden...

De Rode Duivels konden tijdens de groepsfase van het EK niet overtuigen. Toch waren er steeds wel lichtpuntjes bij de Belgen.

L'Equipe zag er duidelijk ook een. In hun team van de groepsfase vinden we een Belg terug. Het is niet Kevin De Bruyne of Koen Casteels zoals sommigen zouden verwachten, maar Amadou Onana. Niet dat hij slecht presteerde, maar om hem nu bij de beste elf van de groepsfase te zetten...

'Zijn prestaties waren niet naar het beeld van de Belgische ploeg', begint de krant over de middenvelder. 'Amadou Onana was de beste veldspeler van zijn land in het eerste deel van deze EURO.'

'Na de nederlaag tegen Slovakije in hun openingswedstrijd konden de Rode Duivels rekenen op een overtuigende Onana. De voormalige speler van Lille was een sleutelfiguur in de recuperatie en zorgde ook voor wat verticale aanwezigheid bij de toekomstige tegenstanders van Les Bleus, vooral in de overwinning op Roemenië.'

Ook tegen Oekraïne viel hij volgens de Fransen op. 'Ondanks het gelijkspel van zijn ploeg tegen Oekraïne toonde de speler van Everton opnieuw zijn talent.'