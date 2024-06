Marc Degryse komt met heel mooie woorden voor Kevin De Bruyne

De Rode Duivels plaatsten zich woensdag voor de achtste finales van het EK na een gelijkspel tegen Oekraïne. Frankrijk wacht in de volgende ronde.

De derde speeldag van het EK zit er ondertussen op. De achtste finales zijn bepaald en België zal het in ieder geval niet makkelijk hebben. De Rode Duivels treffen Frankrijk.

In de groepsfase zag Marc Degryse één speler echt uitblinken bij de nationale ploeg, en dat was Kevin De Bruyne. "In mijn ogen de beste veldspeler in onze drie wedstrijden", stelt hij bij Het Laatste Nieuws.

"Kevin is fysiek en mentaal klaar voor dit EK, hoewel hij een moeilijker seizoen had bij Manchester City door die blessure. Als leider en als aanvoerder heeft hij zijn verantwoordelijkheid genomen", gaat Degryse verder.

Maandag volgt de topper tegen Frankrijk. De Rode Duivels zijn geen groepswinnaar geworden en zitten dus aan de 'moeilijkere' kant van de knock-outronde.

"Ik geloof er sterk in dat hij maandag enorm belangrijk gaat zijn voor de Duivels. We gaan zijn genialiteit goed kunnen gebruiken tegen de Fransen", besluit Degryse.