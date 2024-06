Kompany als hulp? 'Anderlecht wil Ajax & co aftroeven voor toptalent van ... Bayern München'

RSC Anderlecht wil zich deze zomer graag gaan versterken. Daartoe rekent het ook op een paar knallers van transfers, zoveel is ondertussen duidelijk. Ook bij niemand minder dan Bayern München willen ze gaan shoppen.

RSC Anderlecht kent de nieuwe coach van Bayern München natuurlijk heel goed, maar of de contacten met Vincent Kompany ook een transfer kunnen gaan opleveren? Dat zal de komende weken moeten gaan blijken.

Sowieso willen ze bij paars-wit alvast een ferme slag slaan bij Bayern, want de Brusselaars hebben hun oog laten vallen op Lovro Zvonarek. Dat is een 19-jarige aanvallende middenvelder uit Kroatië waar ze in München in geloven.

© photonews

Hij speelde vooralsnog vooral bij de beloften van Bayern, maar kreeg onlangs nog een contractverlenging tot juni 2027 en lijkt niet meteen weg te moeten bij de Duitse topclub. Ze willen hem in het volgende seizoen wel aan spelen doen toekomen op het hoogste niveau.

Kapers op de kust

Of hij klaar is om bij de A-kern meteen heel veel speelminuten te maken? Dat is een moeilijke vraag en dus staan ze in Duitsland wel open voor een eventuele huurdeal. Daar wil Anderlecht volgens Sky Sports proberen van te profiteren.

Al zijn er ook wel heel wat kapers op de kust. Ook Ajax Amsterdam zou onder meer wel wat zien in de aanvallende middenvelder, terwijl ook Sporting clube de Portugal en Benfica worden genoemd als tijdelijke bestemming.