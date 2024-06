Rode Duivel toch wel zwaar ontgoocheld: "Maar ik heb weinig in te brengen zolang ze resultaat halen"

Domenico Tedesco houdt vast aan zijn zelfde namen, dat is ook een verwijt dat hij kreeg de afgelopen dagen. Johan Bakayoko deed het bijvoorbeeld goed tijdens de kwalificatie, maar kreeg op dit EK nog maar 46 minuten in twee matchen.

Tegen Roemenië kwam hij zelfs niet in actie. En terwijl hij de één-op-één-vervanger is van Dodi Lukebakio werd hij in de match tegen Oekraïne gepasseerd door Leandro Trossard en kwam Yannick Carrasco zelfs als eerste op het veld om op rechts te gaan spelen.

Bakayoko kreeg maar 13 minuten toen hij Doku kwam vervangen. Voor velen onbegrijpelijk gezien zijn statistieken bij PSV (14 goals en 14 assists afgelopen seizoen). "Ja, ik ben ontgoocheld. Gefrustreerd? Dat niet. De coach maakt de beslissingen en we zijn gekwalificeerd. Dus heb ik weinig te zeggen", zuchtte hij.

Er werd hem ook gevraagd naar zijn transfer die op handen zou zijn. "Ik moet eerlijk zijn. Ik ben meer bezig met hier meer te spelen dan met een transfer. Ik bedenk hoe ik nog meer mijn best kan doen of me nog meer aan de coach te bewijzen. Die transfer, dat is voor erna", aldus Bakayoko.

Dat topclubs als Barcelona, Bayern, Arsenal, PSG... genoemd worden, is wel een teken dat er veel coaches geloven in zijn kwaliteiten. Maar voor de match tegen Frankrijk wordt alweer verwacht dat hij niet in beeld zal zijn als basisspeler nu Lukebakio terug is. En Trossard ligt duidelijk in een hogere schuif.

"Het ligt niet per se aan mij", vindt hij. "Ik heb mijn kwaliteiten. Ik ben ontgoocheld ja. Je komt niet naar hier om op de bank te zitten. Maar zolang we resultaten halen, heb ik weinig in te brengen."