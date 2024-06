Bondscoach van Italië Spalletti blijft ook op het WK in 2026 nog aan het roer ondanks tegenvallend EK

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het EK van Italië zat er al snel op. De uittredende kampioen verloor tegen een sterk Zwitserland. Toch blijft bondscoach Spalletti al zeker tot 2026 aan het roer.

Italië begon aan het EK in groep B. Vooraf getipt als één van de sterkste groepen op het EK. Naast Italië zat ook Spanje, Kroatië en Albanië in de groep. De Italianen eindigde tweede na Spanje.

Italië haalde vier punten in die groep, voldoende dus voor een tweede plaats. Italië won hun eerste wedstrijd met 2-1 na een vroege achterstand tegen Albanië. In de tweede wedstrijd verloren de Italianen van een sterk Spanje.

De laatste wedstrijd in groep B moest voor de beslissing zorgen tussen Italië en Kroatië. Voor Italië was een gelijkspel voldoende terwijl Kroatië moest winnen. Italië kon een 1-1 gelijkspel verwezenlijken en doorstoten naar de achtste finales.

Die achtste finale was meteen ook de eindhalte voor La Squadra Azzurra. In de wedstrijd tegen Zwitserland was Italië machteloos tegen de sterk spelende Zwitsers. Ook bondscoach Spalletti kon hier niet veel aan veranderen.

Ondanks de vroege uitschakeling zal Spalletti dus nog zeker tot 2026 verder doen als bondscoach. In Italië hebben ze blijkbaar genoeg vertrouwen in Spalletti om beter te doen op het EK in 2026.