Kevin De Bruyne geeft unieke inkijk in zijn karakter: "Ik weet dat ik genoeg geld heb, maar..."

Kevin De Bruyne is een leuke gesprekspartner als hij op zijn gemak is. In een persconferentiezaal houdt hij het meestal zakelijk. Zet hem in een ontspannen sfeer en hij praat veel makkelijker. Die kans kregen we zaterdagnamiddag: "Ik blijf sowieso bij Manchester City komend seizoen."

De Bruyne sprak honderduit. Over zijn eigen toekomst, over zijn karakter, over het spelniveau van de Rode Duivels.... "Mensen verwachten altijd heel veel op basis van wat je toont bij je club, maar het is een heel ander soort voetbal bij de nationale ploeg. Ik kan ook niet verwachten dat wij hetzelfde gaan spelen als bij City."

Het brengt soms wel frustraties naar boven bij De Bruyne en die zijn ook duidelijk te zien. "Ja, ik frustreer me soms tijdens een wedstrijd, maar ik frustreer me vaak in heel veel dingen", lachte hij. "Dat ligt meer aan mij dan aan mijn medespelers."

"Ik denk dat het dit toernooi wel al goed is meegevallen. Ik heb er alles aan gedaan om deze ploeg vooruit te duwen. Uiteindelijk zijn er altijd momenten dat je denkt 'dit kan beter'. Maar ik wil gewoon er alles aan doen om die match te winnen. Dat is het competitiebeest in mij dat naar boven komt. Ik wil altijd meer, maar dat is ook wat ik nodig heb om het beste uit mezelf te halen. In het voetbal is het alles of niks. En ja, ik probeer er alles uit te halen."

De algemene waarneming is wel dat we nu een veel gelukkigere De Bruyne zien dan een dik anderhalf jaar geleden. "Ik ben misschien iets relaxter geworden. Weet je wat het probleem was met Qatar? Ik zag de problemen op voorhand aankomen en ik heb zo gepusht om dingen te veranderen die uiteindelijk niet veranderd zijn. En dat heeft me gefrustreerd."

"2018 waren we top, maar in Qatar hadden we nog het talent om het goed te doen en daar hebben we helemaal gefaald. Ik weet dat dat dan van mijn gezicht af te lezen is. Ik ben pusherig omdat ik het beste uit mezelf en de ploeg wil halen om te winnen. Winnen is de standaard voor mij. Ik wil niets anders, dat ben ik al tien jaar gewend bij City. En daarvoor bij Bremen, Wolfsburg en Genk ook."

"Dat gaat zo in mijn dagelijks leven ook. Mijn huis moet top zijn, daar mogen geen fouten in zijn. Dat is gewoon wie ik ben als persoon, dat is niet om negatief te zijn. Ik vraag veel van mezelf, maar ook van de rest."

Al zien we soms ook een glimp van de familieman De Bruyne. "Ik kan ook streng zijn voor mijn kinderen, maar dat valt wel mee. Je mag ook niet hetzelfde verwachten van je kinderen. Voor mijn ploegmaats? Ik weet dat we heel veel potentieel hebben, maar deze ploeg is niet even goed als die van 2018. Nog niet... Of denk jij van wel? Ik ben gewoon eerlijk. Ik hoop wel dat deze jongens naar dat niveau kunnen doorgroeien."

Maar voor hoelang gaat de perfectionist nog door? Want soms heb je het gevoel dat KDB het niet zo lang meer gaat trekken. Het WK 2026, zou dat nog een doel zijn? "Ik heb er eerlijk gezegd nog niet over nagedacht. Dat is voor mij op dit moment geen thema. Ik voel mij goed en zolang dat het geval is, ga ik door. Ik weet ook nog niet hoe ik mij volgend jaar ga voelen."

Met nog één jaar contract bij City wordt het ook een belangrijk jaar voor De Bruyne. "Het gaat speciaal zijn ja. Zeker met al die matchen. Nog meer Champions League-matchen, het WK voor clubs... De PFA berekende dat je op 85 kan uitkomen. Dat is heel veel. Uiteraard weet ik dat ik er niet zoveel ga spelen, maar toch... Uiteindelijk is het ook een uitdaging om voor al die matchen mentaal klaar te zijn."

Maar aan een vertrek denkt hij niet. Volgend seizoen zal hij nog niet in Saoedi-Arabië te zien zijn. "Ja, ik speel volgend seizoen bij City. Ik heb trouwens met nog niemand gesproken. Ik heb veel over mezelf gelezen, maar dat is normaal zeker? Ik heb echter nog nooit met iemand uit de Saoedi League gesproken. Ik weet ook dat er na dat debat met Aster een storm is losgebroken, maar daar kan ik niets aan doen. Ik ben gewoon eerlijk geweest over wat ik denk."

En hij zou het herhalen als het hem nu gevraagd werd. "Kijk, ik weet dat ik genoeg geld heb. Maar als er daar iemand met een contract aankomt waar ik zoveel kan verdienen. Dan denk ik niet alleen aan mezelf of mijn kinderen, want die zijn goed voor de rest van hun leven. Maar ook aan mijn familie, vrienden, buren, achterkleinkinderen... Ik kan hen allemaal helpen."

Tot nu toe is er echter niets concreets. "Ik ben één van de langstdienende en oudste spelers bij City. Ik heb op het juiste moment mijn contract getekend zeker? (lacht) Maar ik hoop wel dat er binnen enkele maanden een gesprek komt met City. Moet ik vertrekken, dan is dat zo. Maar ik heb nooit tegen City gezegd dat ik weg wil of dat er een bod is."