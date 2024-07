Zwaar aangeslagen Tedesco heeft geen verklaring voor uitschakeling: "Moeilijk om nu in detail te gaan"

Domenico Tedesco zat als een geslagen coach op de persconferentie na de uitschakeling door Frankrijk. Hij was ontgoocheld en niet in staat om de wedstrijd te analyseren.

De eerste vraag die de bondscoach voorgeschoteld kreeg, was hoeveel punten hij zichzelf zou geven na dit EK. Hij wilde er geen cijfer op kleven. Hij sprak met een zachte stem en was zichtbaar zwaar aangeslagen.

Het lukte hem ook niet om een deftige uitleg te geven voor deze nederlaag tegenover de verzamelde pers. "Het is heel moeilijk om nu een analyse te geven. We zullen de wedstrijden en het EK analyseren en dan over enkele weken zien."

Hij kreeg nog meer vragen over zijn opmerkelijke tactische keuzes. "Het is een grote ontgoocheling en het is moeilijk om nu in detail te gaan. We wilden met drie aanvallers spelen zodat we in de ruimtes konden duiken wanneer de fullbacks die zouden laten."

Of die ruimte er daadwerkelijk lag? "Ik moet de match opnieuw bekijken en zien of de ruimtes daar effectief lagen. Naar mijn mening wel, maar dat is enkel mijn gevoel op dit moment. We zullen het bekijken en dan dieper analyseren."

Tegenslag tijdens het EK

Hij benadrukte wel nog dat België tijdens dit EK niet echt geluk heeft gehad. "We zijn heel teleurgesteld en om op dit moment in te gaan op welbepaalde situaties is heel moeilijk."

"We moeten accepteren dat we geen geluk hebben gehad dit tornooi. Kijk maar naar de match tegen Slovakije en de manier waarop we het doelpunt incasseren tegen Frankrijk."