Analisten duiden lichtpunt aan en doen merkwaardige vaststelling over Belgische voetbalbond in verband met EK

Hoe zullen ze vanuit de Belgische voetbalbond naar het EK gekeken hebben? Een zeldzaam lichtpunt was er in de persoon van Koen Casteels, maar voorts valt er weinig positiefs te vertellen.

Ook bij de analisten is het zoeken naar dingen om zich aan op te trekken na een teleurstellend EK van de Belgen. "Koen Casteels is de beste Belg op het toernooi geweest. Hij is voor ons het lichtpunt van de campagne", heeft Hendrik Van Crombrugge bij Sporza lof voor zijn collega. Voorts zag hij vooral veel werkpunten.

"De Rode Duivels zijn er misschien niet in geslaagd om er een machine en een geheel van te maken. Wij zijn niet het enige land dat met dat probleem worstelt. Die evaluatie zal misschien door de voetbalbond ook nog gemaakt worden. Ik weet ook niet wat de ambities van de voetbalbond waren", merkt Van Crombrugge op.

Ambities Duivels nooit uitgesproken

"Die zijn naar mijn weten nooit echt uitgesproken geweest." Dat is best opmerkelijk. "Ik kan mij niet inbeelden dat de achtste finale een einddoel mocht zijn", repliceert Wesley Sonck. "We moeten er geen doekjes om winden: dit was niet goed genoeg. Ik vind dit niet beter van het WK in Qatar. Is er iemand die dit beter vindt?"