Youri Mulder blijft zeer kritisch op Tedesco en schuwt de ferme analyse niet

De Rode Duivels liggen eruit op het EK in Duitsland. Tegen Frankrijk werd met 0-1 verloren en dus werd het een teleurstellend toernooi voor de Belgen. Ook Youri Mulder was achteraf nog steeds zeer teleurgesteld.

"Het was een aanvallende opstelling van de Rode Duivels tegen Frankrijk en dan ga je er iets van verwachten. Maar Domenico Tedesco ging voor de zoveelste keer met iets experimenteren, wat je niet moet doen op een toernooi."

"Het was al zo in de eerste match tegen Slovakije met Carrasco op linksachter en nu ineens met twee spitsen tegen Frankrijk. Misschien had hij beter met Openda naast Lukaku en Doku gespeeld in een systeem met drie aanvallers."

© photonews

"Met De Bruyne dan wat meer richting Lukaku. Dan was je wat dichter gebleven bij wat normaal is voor je elftal. Wat hij nu deed stond te ver van België af", aldus Youri Mulder in zijn analyse bij Sporza over de hele zaak.

Kritiek op Tedesco is groot

"Het leek alsof hij iets toepaste op wat dit team nooit doet. Ze deden wat ze normaal veertig meter hoger op het veld doen." En dus is de kritiek op de bondscoach van de Rode Duivels zeer stevig geworden de laatste dagen.

Toch denkt Mulder dat Tedesco binnen drie maand nog bondscoach zal zijn voor de Rode Duivels. Ook De Bruyne en Lukaku ziet hij nog terugkeren, Vertonghen dan weer niet na dit EK. De komende dagen zullen we meer weten.