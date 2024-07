Analisten gaan helemaal los met zware uitspraken, maar Franse spelers trekken er zich niets van aan: "Niet ons probleem"

Zijn er buiten Frankrijk nog veel mensen die hopen dat Les Bleus het EK winnen? De vraag stellen is ze beantwoorden. Het lelijke spel van de Fransen begint iedereen wat op de zenuwen te werken, zeker met de kern die ze hebben.

Frankrijk heeft wederom geen doelpunt uit open spel gemaakt tegen Portugal en scoorde dit EK tot nu toe alleen via een penalty (van Kylian Mbappé) of eigen doelpunten van de tegenstander.

Mbappé kreeg na de match tegen Portugal een 2 van L'Équipe en een 3 van RMC Sport, terwijl Antoine Griezmann met een 3 en een 4 bij beide media het niet veel beter deed. Alleen invaller Ousmane Dembélé vormde met zijn individuele acties een bron van dreiging.

De Fransen zal het lak wezen aangezien ze weer in de halve finale staan. Buiten Frankrijk kan niemand het echter smaken. El Mundo schrijft: "Frankrijk speelt lelijk voetbal, net als toen ze in 2018 wereldkampioen werden, ondanks dat ze de beste selectie van het toernooi hebben. Dit is hoe Deschamps het wil."

El Pais vond de zege van Frankrijk 'niet verdiend' en A Bola in Portugal vond het spel ook niet overtuigend. Bij de BBC waren analisten Rio Ferdinand en Chris Sutton eveneens niet te spreken over het spel van Frankrijk. Ferdinand zei: "Frankrijk verpestte de wedstrijd."

Sutton voegde daaraan toe: "Frankrijk verdiende het niet om door te gaan en is dit toernooi pure middelmaat. Dat is onthutsend gezien de spelers die ze hebben, maar Mbappé en Griezmann speelden niks klaar."

Dembele bevestigde na de wedstrijd wel dat de spelers daar geen boodschap aan hebben. "Dit is hoe we spelen en we staan in de halve finale. Als mensen daar niet blij mee zijn, is dat niet ons probleem."