Gaat Kevin De Bruyne door als Rode Duivel? Waarom we ons wél of net géén zorgen moeten maken

Zien we Kevin De Bruyne nog terug in het shirt van de Rode Duivels? Na de uitschakeling op EK zaaide de middenvelder zelf twijfel over zijn carrière als international. Maar in een eerder interview was de aanvoerder héél duidelijk over zijn toekomst.

Mijn toekomst bij de Rode Duivels? Ik ga alles evalueren na mijn vakantie

Twee simpele zinnen. Meer was er niet nodig om België te doen schrikken. Zien we Kevin De Bruyne nog terug in het shirt van de Rode Duivels? Het lijkt erop dat we het antwoord zullen moeten afwachten. Maar eigenlijk moeten we ons géén zorgen maken.

"Ik heb nog niet nagedacht over het WK in 2026", aldus De Bruyne in een interview aan de vooravond van de start van het EK. "Op dit moment is het voor mij ook helemaal geen thema. Ik voel me goed en wil voetballen. Dat is voor mij het belangrijkste."

© photonews

"Ik ga eerlijk zijn", gaat de aanvoerder van de Rode Duivels verder. "Ik vind het leuk als we bij Manchester City zeven tot tien dagen vrijaf krijgen als we niet geselecteerd zijn tijdens een interlandperiode. Dat maakt een serieus verschil in de opeenvolging van wedstrijden. Maar ik zal wellicht beschikbaar blijven als ik me goed blijf voelen."

Met andere woorden: stoppen als Belgisch international is niet aan de orde. "Het is niet zo dat ik nog een carrière van tien jaar voor mij heb, hé. Jammer genoeg heb ik ook al veel matchen van de nationale ploeg gemist. Ik probeer er dus zeker nog een paar te spelen."

Gaat Kevin De Bruyne door als Rode Duivel?

Tot slot: ook het akkefietje na de wedstrijd tegen Oekraïne - KDB reageerde op de fluitende Belgische fans - heeft geen invloed. "Ik heb het al gezegd en ik zal het nog eens zeggen: zoiets neem ik niet persoonlijk. Het is gebeurd en voorbij."