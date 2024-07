Alvaro Morata hoeft al niet meer te zoeken naar nieuwe club, levende legende wil hem overtuigen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

AC Milan heeft besloten om te gaan voor de ervaren Spaanse spits Álvaro Morata. Volgens La Gazzetta dello Sport ligt er al een contract tot medio 2027 klaar voor de aanvaller, die momenteel onder contract staat bij Atlético Madrid.

Morata heeft aangegeven te willen vertrekken bij Atlético Madrid, ondanks zijn doorlopende contract tot medio 2026. AC Milan hoopt van deze situatie te profiteren en heeft de spits een voorstel gedaan van vier miljoen euro per jaar tot de zomer van 2027. Om Morata los te weken bij Atlético Madrid, is AC Milan bereid een bod van dertien miljoen euro te doen.

Zlatan Ibrahimovic, die momenteel als adviseur bij AC Milan werkt, speelt een cruciale rol in de poging om Morata te overtuigen. De Zweedse legende heeft de afgelopen twee weken rechtstreeks met Morata gesproken over een mogelijke transfer naar de Italiaanse modestad.

Turbulent interview tijdens EK

Morata heeft in een recent interview met El Mundo aangegeven dat hij overweegt om na het EK met internationaal pensioen te gaan en zijn club Atlético Madrid graag wil verlaten.

"Het is waarschijnlijk dat ik het nationale team verlaat na het Europees Kampioenschap. In Spanje vind ik het moeilijk om gelukkig te zijn. Men respecteert niets of niemand.”

Morata heeft in zijn carrière zijn doelpunten gemaakt voor onder meer Real Madrid, Chelsea en Juventus. Met zijn komst hoopt de club een belangrijke stap te zetten in het versterken van hun aanvalslinie en het behalen van hun doelen voor het komende seizoen