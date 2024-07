De schuldenberg van KAA Gent onthuld: "En dit seizoen weer 10 miljoen dichtschaatsen"

Dat KAA Gent vorig seizoen in januari drie van zijn beste spelers verkocht, kon niet bij iedereen op veel meeval rekenen. Eigenaar Sam Baro doet nu uit de doeken waarom dat nodig was.

"Na vier verlieslatende jaren was er een opgebouwd verlies van 35 miljoen euro. Voor afgelopen seizoen (2023-2024, red.) maken we een boekhoudkundige winst van 13 miljoen euro. Dat is positief, de club doet het goed nu, maar er is nog wat in te halen", geeft hij aan in HLN.

Fofana, Orban en Cuypers brachten 30 miljoen op... En daarmee maar 13 miljoen winst boeken? "Maar wat hou je netto van die transfers over? Van de uitgaande transfers gaat 5% naar de voetbalbond", verklaart Baro.

"Makelaarskosten lopen op tot 15 à 20 procent. Je hebt soms percentages op de doorverkoop. Men denkt dat de kassa vol zit nadat je enkele grote uitgaande transfers doet, maar dat is niet het geval."

"De club heeft ook een exploitatieverlies. Dit seizoen moeten we opnieuw 10 miljoen dichtfietsen. Vandaar de nood aan transfers. Wij hebben geen geldezel staan, hé. Daar mogen we transparant over zijn, vind ik. De buitenwereld, en de fans, hebben het recht om dat te weten."

Baro is wel een plan aan het ontwikkelen om dat allemaal te vermijden. "Enerzijds is er marge op onze inkomsten. Ons stadion moet voller, de horeca kan nóg beter. Hoe beter onze sportieve resultaten, hoe meer tv-gelden. Anderzijds moet je kijken waar de kraan te fel open staat."