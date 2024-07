Felle uitspraak uit Anderlecht-periode gaat El Hadj nu wel serieus achtervolgen

Anouar Ait El Hadj trekt van Genk naar Union, maar heeft natuurlijk ook nog voor Anderlecht gevoetbald. Op zijn 22ste is hij dus al toe aan zijn derde topploeg in België.

Het is de vraag of Union de geschikte ploeg is om dan wel het maximale uit zijn potentieel te halen. Dat was bij RSC Anderlecht en KRC Genk toch niet het geval. Daar tegenover staat dat het talent echt wel aanwezig is bij de offensieve middenvelder. Bij Union zijn ze er specialist in om spelers helemaal te laten doorbreken.

Wie weet lukt het opnieuw. De Unionisten verkondigden alvast heel trots dat El Hadj 'terug in Brussel' is. Hij heeft zijn nieuwe ploeg ook meteen vervoegd op stage in Nederland. Ongetwijfeld zal El Hadj er alles aan doen om te slagen bij Union, maar er is een tijd geweest dat hij anders aankeek tegen zijn nieuwe werkgever.

Op sociale media wordt meteen een uitspraak van El Hadj uit het verleden opgerakeld. Toen hij als Anderlecht-speler op bezoek ging bij Union, was zijn mening heel erg duidelijk. "Het is een grote wedstrijd. We gaan tonen dat er maar één club is in Brussel en dat is Anderlecht", sprak hij voorafgaand aan die Brusselse derby.

Een quote die nu enigszins als een boemerang terugkomt. Als zijn passage bij Union straks een succes wordt, zal El Hadj maar al te blij zijn dat er nog een andere club dan Anderlecht is in Brussel. Bij de derby's die beide ploegen dit seizoen weer zullen afhaspelen, zullen de schijnwerpers zeker en vast op hem gericht staan.

🪄 Anouar Aït El Hadj.



- Annonce à 9h du matin

- Début à 15h

- Décisif à 15h05



Assist du Prince Anouar. But du Roi David. #paokrusg pic.twitter.com/XPpg7ydLaJ — Terhorism (@terhorism) July 13, 2024

El Hadj is alleszins goed begonnen bij Union. In de oefenmatch tegen PAOK Saloniki viel hij in de tweede helft in en gaf hij prompt de assist die de overwinning opleverde.