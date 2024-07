Transfer in stroomversnelling: international lijkt nu echt op weg naar STVV

STVV zag al heel wat spelers vertrekken deze zomer. Maar nu lijkt de club ook meer werk te maken van inkomende transfers.

STVV zag deze zomer al heel wat sterkhouders vertrekken. Na coach Thorsten Fink vertrokken ook Matte Smets en Jarne Steuckers naar KRC Genk.

Aboubakary Koita trok al naar AEK Athene en doelman Zion Suzuki zou ook moeten vertrekken, maar STVV haalde met Leo Kokubo al wel een vervanger in huis.

Verdedigende versterking op weg naar STVV

Het is al even bekend dat de club geïnteresseerd is in Shogo Taniguchi. Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat hij ook effectief op weg zou zijn naar STVV.

De centrale verdediger speelde bij Al-Rayyan SC in Qatar. Zondag kwam zijn club met meer nieuws. Taniguchi en de club hebben een overeenkomst gevonden om zijn contract te beëindigen.

Zo zal de 32-jarige speler zich klaarmaken voor een nieuw avontuur. Of dat bij STVV zal zijn, blijft af te wachten, maar het wordt in ieder geval een zaak om zeer goed in de gaten te houden.

Taniguchi speelt ook bij de nationale ploeg van Japan, waar hij 28 caps heeft. In juni mocht hij zelfs als kapitein van de Samurai Blue starten tegen Myanmar.