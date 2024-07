'Westerlo gooit er nog wat extra miljoenen tegenaan en troeft Anderlecht en Club Brugge af'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Terwijl het EK nog volop bezig is, zijn de Belgische teams alweer hun voorbereiding op het nieuwe seizoen aan het doormaken. Daarbij komen ze ook al eens in elkaars vaarwater terecht. Het is deze week niet anders.

Zo zou KVC Westerlo op het punt staan om een miljoenentransfer af te ronden. Zo zouden ze maar liefst vier miljoen euro betalen voor de helft van de transferrechten op Emin Bayram. Hij komt definitief over van Galatasaray in Turkije. Een eerder bod van 2,5 miljoen euro werd door de Turken nog afgewezen, waardoor De Kemphanen volgens Fanatik nu dus een nieuw, verhoogd bod hebben uitgebracht. Daarmee zouden ze hem definitief moeten losweken. Verhoogd bod voor Bayram Volgens andere Turkse bronnen zou Bayram ondertussen al zijn contract moeten hebben getekend bij Westerlo, waar hij vorig seizoen al op huurbasis actief was. Tot op heden is daar dus echter nog niets van aan. De Kemphanen hebben Turkse eigenaars en dat maakt de onderhandelingen natuurlijk wel iets makkelijker. Diverse andere teams hadden en hebben de speler de voorbije maanden op de radar staan namelijk. En daarbij waren er ook een aantal toppers uit onze vaderlandse competitie die zich roerden voor Bayram. Zowel Anderlecht als Club Brugge wilden hem namelijk inlijven. Bayram speelde afgelopen seizoen dan ook een prima jaargang bij de Kemphanen. De Turkse verdediger heeft ondertussen een marktwaarde van vier miljoen euro en speelde in totaal 24 wedstrijden voor Westerlo en maakte daarin de nodige indruk op de ploegbazen. Nu lijkt een verlengd avontuur tot de mogelijkheden te behoren.