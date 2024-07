Nederlands icoon heeft een wel heel afwijkende mening over Lamine Yamal: "Ik ben benieuwd"

Lamine Yamal veroverde de harten van de wereld tijdens het EK. De pas 17-jarige winger toonde zijn enorm potentieel en werd zelfs al 'de nieuwe Messi' genoemd. Maar zo'n vaart gaat het niet lopen volgens Nederlands icoon Marco van Basten.

Van Basten is uiteraard ook wel fan van de winger van Barcelona, maar heeft ook wel wat vragen bij alle superlatieven die aan hem gekoppeld werden. "Is hij nou echt buitencategorie?", liet hij zich ontvallen bij de NOS.

In de finale was Yamal alweer goed voor een assist op die andere ster, Nico Williams. Het was al zijn vierde assist en hij kreeg voor zijn prestaties de titel van 'Talent van het EK'.

"Geweldig", oordeelde Van Basten bij de NOS. "Maar hij is hij nou zo goed omdat hij zo jong is of is hij daadwerkelijk zo goed? Ik vind het natuurlijk een klasbak. Maar wordt het een Messi? Dat kan ik me niet voorstellen."

Toch wel een nuance nadat Yamal door zowat iedereen genoemd wordt als de volgende wereldster. "Is hij nou echt buitencategorie? Ik denk dat hij krachtig en ontzettend getalenteerd is voor zijn leeftijd en dat is heel bijzonder."

"Wie heeft het gepresteerd om met zijn zestien jaar een EK te spelen? Dat is niet voor te stellen. Maar ik ben benieuwd of het echt een supersuperster wordt."