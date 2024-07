Anderlecht onderhandelt met AC Milan over verdedigende versterking, al is er nog één lastig probleem

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is geen geheim meer dat Anderlecht dringend op zoek is naar defensieve versterking. Die lijkt er nu ook aan te komen.

Anderlecht heeft het deze zomer al erg rustig gehouden op de transfermarkt, misschien zelfs te rustig. Zeno Debast vertrok al naar Sporting CP, maar een inkomende transfer laat op zich wachten.

Paars-wit is vooral op zoek naar een centrale verdediger en een nieuwe doelman. Jan Vertonghen zal ook volgend seizoen nog bij Anderlecht spelen, maar toch blijven de opties achteraan zéér beperkt.

Die verdedigende versterking lijkt er nu aan te komen. Anderlecht is in Italië op zoek gegaan naar een centre-back en kwam uit bij Jan-Carlo Simić van AC Milan.

De interesse is zeer concreet, maar een deal op clubniveau is er nog niet. Anderlecht wil de 19-jarige verdediger, die tweevoetig is, huren met aankoopoptie. Lastig probleem: AC Milan wil van een aankoopoptie voorlopig niets weten.

Simic is een Duitse Serviër die voornamelijk voor het B-elftal van Milan uitkomt, maar ook al zes keer bij de A-ploeg mee mocht spelen. Hij scoorde toen ook één keer.

Hij ligt nog één jaar onder contract in Italië. Transfermarkt schat zijn waarde op 5 miljoen euro.