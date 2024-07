Red Flames kunnen ook met vierde plaats in poule nog steeds naar EK, maar ...

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het was alle hens aan dek voor de Belgian Red Flames. Door de nederlaag in eigen huis tegen Denemarken hebben ze plots veel druk op de ketel staan om toch minstens nog derde te worden in hun poule. Anders wenkt degradatie.

De Flames moeten nog opletten dat ze niet vierde worden in de groep. Ze staan momenteel samen met Tsjechië met vier punten. Als de Tsjechen een resultaat halen tegen Denemarken, dan moeten de Flames minstens hetzelfde doen tegen Spanje. Een vierde plaats geeft mogelijk moeilijkere lotingen in de barragewedstrijden richting het EK 2025 in Zwitserland, maar zorgt ook en vooral voor degradatie richting de B-League van de Nations League. Dat zou een ferme domper zijn. © photonews Het EK 2025 halen blijft sowieso wél mogelijk, zelfs als de Flames vierde en laatste worden in hun groep. In de eerste barrageronde zijn ze ook sowieso reekshoofd en spelen ze tegen een team uit de C-League, een haalbare kaart. Mogelijke tegenstanders in het najaar Op dit moment zijn de mogelijke tegenstanders in die eerste barrageronde die eind oktober wordt afgewerkt Wit-Rusland, Slovenië, Griekenland, Roemenië, Albanië, Montenegro, Luxemburg en Noord-Macedonië. Ook Estland, Armenië of Georgië zouden er nog kunnen bijkomen in de plaats van de laatste drie landen. Haalbaar sowieso. In de tweede ronde hangt het er dan vanaf waar de Flames op de UEFA-ranglijst uitkomen. De zeven beste teams zijn reekshoofd, andere landen zullen dat niet zijn. In de B-League zitten onder meer Wales, Portugal en Schotland - toch iets minder vanzelfsprekend. Die tweede ronde wordt gespeeld eind november en begin december.