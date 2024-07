AC Milan duwt Belgische spits richting exit, Turkse clubs tonen interesse voor voormalige Rode Duivel

Volgens journalist Nicolo Shira is de Italiaanse topclub bereid om Origi te laten gaan voor ongeveer 10 miljoen euro, ondanks dat hij nog twee jaar onder contract staat en een salaris van vier miljoen euro per jaar ontvangt. Er zijn ook interesses vanuit Qatar en Amerika voor de Belgische spits.

Two turkish clubs have asked info for Divock #Origi , who is not in #ACMilan ’s Plans. There also interests from Qatari and MLS Clubs. His contract with #Milan expires in 2026 (€4M/year + bonuses). #transfers

De voormalige Rode Duivel kon na zijn teleurstellende uitleenperiode bij Nottingham Forest niet op veel interesse rekenen van andere clubs, behalve uit Turkije. Besiktas, Fenerbahçe en Alanyaspor hebben interesse getoond, terwijl ook Engelse clubs zoals Aston Villa naar verluidt belangstelling hebben.

Transferexpert Fabrizio Romano heeft aangegeven dat Origi kansen heeft om AC Milan deze zomer te verlaten, maar dat er nog geen concrete doorbraak is in de onderhandelingen.

Milan haalde deze zomer de Spaanse EK-winnaar Alvaro Morata binnen als nieuwe spits. Lange tijd werd Rode Duivel Romelu Lukaku in verband gebracht met de Italiaanse vice-kampioen. De Belgische spits lijkt echter waarschijnlijk voor rivaal Napoli te kiezen.

🚨🔵 Romelu Lukaku gives total priority to Napoli, waiting for them in case Victor Osimhen leaves the club.



Lukaku wants to re-join Antonio Conte while Conte’s also very keen on signing Romelu.



If Osimhen leaves, Napoli will be ready to advance in talks with Chelsea. pic.twitter.com/OvT5Eo1dMq