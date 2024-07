Trabzonspor dreigt met rechtszaak na vertrek van Meunier, maar Turkse club heeft één héél duidelijk doel met dreigementen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Thomas Meunier heeft zijn contract bij Trabzonspor éénzijdig verbroken. De Turkse club staat op de achterste poten en dreigt met een rechtszaak. Al hebben ze er eigenlijk héél andere bedoelingen.

In Turkije zijn clubs - en vooral hun voorzitters - niet vies van een beetje show. Het is dan ook geen verrassing dat Ertuğrul Doğan moord en brand schreeuwt na het vertrek van Thomas Meunier.

Heeft de voorzitter van Trabzonspor een punt? Volgens hemzelf wel. Meunier had volgens zijn contract alle recht om te vertrekken als hij dichter bij huis kon gaan voetballen. In dat opzicht is er met Lille OSC alvast geen discussiepunt.

© photonews

Trabzonspor claimt echter dat Meunier én zijn nieuwe werkgever in dat geval de nodige stappen moesten zetten. En dat is naar verluidt niet gebeurd. "Vijf minuten voor het verstrijken van de deadline kreeg ik een mailtje", klinkt het bij Doğan.

"We trekken alvast naar de UEFA en spannen een rechtszaak aan tegen Meunier én Lille", is de Turkse voorzitter heel duidelijk. "Eén ding is héél zeker: Meunier zal nooit nog voor Trabzonspor voetballen."

Wat wil Trabzonspor bereiken met dreigementen aan adres van Thomas Meunier en Lille OSC?

Met die laatste zin zet Doğan de deur wagenwijd open. Met een rechtszaak is immers niemand gebaat. Wat de Turken willen is héél simpel. We zullen een hint geven: Transfermarkt schat de marktwaarde van Meunier op 2,5 miljoen euro. Zou de helft genoeg zijn?