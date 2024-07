Fans ongeduldig, verwachtingen over Belgisch toptalent Roméo Lavia stijgen: "Zo getalenteerd, een nieuwe aanwinst"

Roméo Lavia staat voor het seizoen van de waarheid. Kan het Belgische toptalent de periode van blessureleed achterwege laten en zijn potentieel eindelijk ten volle benutten?

Het talent van Lavia staat al langer buiten kijf. Daarom ook dat Manchester City de Brusselaar in de jeugd bij Anderlecht kwam halen. Toen de defensieve middenvelder zich bij Southampton in de ploeg knokte, versierde hij een transfer naar Chelsea. Zijn eerste seizoen op Stamford Bridge viel dan weer helemaal in het water.

Het was een seizoen met een aaneenschakeling van blessures waarin het nooit meer goed kwam. Lavia kon zo ook meteen het EK op zijn buik schrijven. Het lijkt erop dat de blessures inmiddels verleden tijd zijn en hij sinds kort het plezier weer helemaal teruggevonden heeft. "Je mag me filmen, ik ben terug", zei Lavia in een video.

Roméo Lavia wedstrijdklaar

Bij zijn club Chelsea grijpen ze de gelegenheid met beide handen om de fans warm te maken. Het heeft op zijn sociale media een foto gepost van Lavia in de kleedkamers, in Chelsea-outfit. Om maar aan te geven: de 20-jarige Belg is wedstrijdklaar en dus moet hij in het nieuwe seizoen in principe wel van waarde kunnen zijn.

De reacties van de fans onder het bericht spreken boekdelen. Hij wordt omschreven als een ster in wording. Bovendien beschouwen de Chelsea-supporters hem als een soort nieuwe transfer die de club automatisch doet. "Hij gaat onder Maresco een nieuwe aanwinst worden", komt één van de X-gebruikers met een voorspelling.

"Deze jongen is zo getalenteerd", schrijft een zekere Osman dan weer. "Ik kan niet wachten om hem te zien spelen", haalt een ander account dan weer aan. Er zijn ook stemmen die heel anders klinken, al zijn ze in de minderheid. "Ik was hem al vergeten", wordt geschreven en iemand anders wijst op zijn blessuregevoeligheid.