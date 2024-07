🎥 "Ik ben terug": een van de grootste Belgische talenten is vastbesloten

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Daar is hij eindelijk op training! Roméo Lavia is terug bij Chelsea en is vastbesloten om eindelijk door te breken. Na heel wat blessureleed - waardoor hij er ook niet bij kon zijn op het EK in Duitsland - heeft hij ferme doelen gezet.

Het verhaal van Roméo Lavia bij Chelsea is tot nu toe een verhaal van een valse start. Na een zeer lange transfersaga afgelopen zomer, verliet de Belgische middenvelder Southampton voor de Blues aan het einde van de transferperiode voor een waanzinnig bedrag van 62 miljoen euro.

Aangekomen buiten vorm omdat hij uitgesloten was van de voorbereiding bij Southampton, bleef Lavia daarna kampen met blessures, waarin hij veelvuldig herviel. Eindbalans? Slechts 32 minuten gespeeld voor Chelsea gedurende het hele seizoen, wat neerkomt op een ronduit teleurstellend seizoen.

🗣️ Romeo Lavia: “Now you can film me, I’m back!” 👀😂 pic.twitter.com/HjRT6u9uEP — Ishan Shah (@ishan04shah) July 8, 2024

Out on the grass at Cobham.💙 pic.twitter.com/mUxiLGIRDd — Romeo Lavia (@RomeoLavia_45) July 8, 2024

De komst van Enzo Maresca aan het roer van de Blues zorgde echter voor optimisme. De voormalige coach van Leicester City, die de Foxes naar de Premier League wist te leiden, kende Lavia toen hij coach was van het tweede elftal van Manchester City in het seizoen 2020-2021. De Belg was destijds de MVP van het seizoen bij de U23 van Manchester City.

© photonews

En nu laten de beelden van de herstart bij Chelsea ons kirren van plezier. Voor het eerst in lange tijd zien we Roméo Lavia namelijk lachend op de training. "Je mag me deze keer filmen, ik ben terug," zei de Rode Duivel duidelijk blij tegen de cameraman van de club.

Tenzij er een onaangename verrassing komt de komende dagen of weken zal Roméo Lavia naar verwachting deel uitmaken van het eerste elftal voor de voorbereiding en voor het begin van het seizoen in de Premier League met Chelsea. Kan Maresca zijn carrière bij de Londense club lanceren? We kunnen het enkel hopen ...