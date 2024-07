Noa Lang wil nog iets verduidelijken, want: "Dat is gewoon bullshit"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Noa Lang kampte afgelopen seizoen met een lastige blessure. Daarom moest hij tijdens het kampioenenjaar lange tijd aan de kant blijven.

Noa Lang was het grootste deel van het seizoen geblesseerd bij PSV. Hij keek toe hoe zijn ploeg kampioen speelde in de Eredivisie.

De speler stelde een tijdje geleden dat er meerdere verkeerde diagnoses werden gemaakt. Maar hij wil nu duidelijk maken dat er geen problemen zijn tussen hem en de medische staf.

"We hebben dat gewoon intern opgelost. Ik wilde gewoon mijn verhaal kwijt, dan doe ik dat in mijn eigen woorden, gewoon zoals het is. Ik draai nergens om heen", vertelde hij bij ESPN.

"Er zijn nooit problemen geweest met de medische staf, zoals mensen misschien hebben verteld. Maar dat is gewoon bullshit", gaat de Nederlander verder.

"Ik heb de dingen verteld zoals ze zijn. Nee, ik neem niemand iets kwalijk, dat heb ik ook duidelijk gezegd. We zijn allemaal mensen. Iedereen maakt fouten. Ik heb zelf misschien ook fouten gemaakt. Maar iedereen heeft het beste met mij voor, dus nee. Die tijd is geweest."