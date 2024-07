🎥 Prachtgoal lichtpunt bij Club na verlies tegen Union: Tweemaal buitenkant voet en een nieuwe publiekslieveling

Niet alles was negatief bij Club Brugge na het verlies in de supercup tegen Union. Vooral het enige doelpunt van Club was van mooie makelij.

In minuut 79 besloot Hayen bij een 0-2 achterstand een dubbele wissel door te voeren. Youngsters Romeo Vermant en Chemsdine Talbi moesten proberen om de wedstrijd te doen kantelen. En dat deden ze meteen bij hun eerste baltoetsen. Eerste baltoetsen meteen beslissend Vermant had één baltoets nodig om zich van Vanhoutte te ontdoen, één om de bal te drijven en één om met de buitenkant van zijn voet een uitstekende diepstaakpass richting Talbi te geven die links diep was gelopen. Van de 20-jarige naar de 19-jarige die richting 16 liep om dan het overzicht te bewaren en bij zijn eerste actie Tzolis aan te spelen in de 16. De griekse aanwinst zag zijn kans om op zijn beurt met de buitenkant van de voet het leer in de hoek voorbije Moris te poeieren. Kortom, een doelpunt van wondermooie makelij. 1️⃣-2️⃣ | Christos Tzolis maakt de aansluitingstreffer voor @ClubBrugge! 💥🇬🇷 #CLUUSG #Supercup pic.twitter.com/24a2WUirtG — DAZN België (@DAZN_BENL) July 20, 2024 Doelpuntenmaker Tzolis liet zich bovendien nog enkele keren zien in zijn eerste match in het Jan Breydel-stadion. Met 4 schoten op doel was hij met voorsprong de gevaarlijkste man van Club Brugge. De Griek bleef gaan op de linkse flank en dat kon de blauw zwarte-fan wel appreciëren. In de blessuretijd had hij nog de 2-2 aan het hoofd maar Moris zweefde de gelijkmaker uit zijn doel. Is er een nieuwe publiekslieveling gearriveerd?