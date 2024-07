Ook bij Europese top kan een telefoontje van Kompany wonderen doen: 'Frans goudhaantje verkiest Bayern boven PSG'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vincent Kompany heeft de zinnen gezet op Désiré Doué. Bayern München krijgt echter stevige concurrentie van PSG. Al heeft de voormalige Rode Duivel er géén gras laten over groeien.

Bayern München en PSG onderhandelden de voorbije weken over de voorwaarden voor een transfer van Désiré Doué. Beide grootmachten boden al dertig miljoen euro voor de 19-jarige flankaanvaller, maar daar heeft Stade Rennes geen oren naar.

Dat is overigens niet onlogisch. Doué onbolsterde de voorbije maanden helemaal in de Ligue 1 én moet Jong Frankrijk binnenkort naar een Olympische triomf loodsen. Bovendien loopt zijn contract in Rennes nog tot medio 2026.

De Franse media weten dat Bayern München over de beste papieren beschikt om Doué binnen te halen. En dat is te danken aan… Vincent Kompany. De coach van Der Rekordmeister belde de speler zelf op om hem te overtuigen van het project.

Naar verluidt was dat een héél goede zet. Doué is overtuigd van de werkwijze van Kompany en heeft zijn zinnen gezet op een verhuis naar Beieren. Bayern München is dan ook zinnens om een verhoogd bod uit te brengen op het goudhaantje.

Kan Vincent Kompany Desiré Doué overtuigen om voor Bayern München te voetballen?

PSG is echter niet van plan om zich zonder slag of stoot gewonnen te geven. Ook de Parijzenaren gaan een nieuwe poging wagen om (vooral) Rennes te overtuigen. En in die Parijse portefeuille zit nog steeds héél véél geld…